Tenneville : un internet à haut débit pour la fin de l’année

Toute la commune de Tenneville pourra enfin bientôt disposer d’un internet à haut débit. Le Bourgmestre de Tenneville, Nicolas Charlier est confiant :

"C’est vrai que depuis le début du mandat on s’active, et notamment notre Echevin Walter Joris, à essayer de résoudre ce problème de zone blanche, pour les gens plus souvent en télétravail depuis le covid, et pour les étudiants. On est heureux qu’une solution ait été trouvée pour notre commune. Et c’est la Région wallonne qui dans son plan digital "Wallonia", a sollicité les différentes communes à identifier les endroits où il y avait des zones blanches prioritaires, et le projet a été activé. On espère vraiment un changement, dans le sens où VOO, qui a obtenu le subside de la Région wallonne, nous promet une connectivité fois dix, évidemment pour les foyers raccordés à VOO."

Une solution annoncée pour la fin de l’année