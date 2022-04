Tenneville : Le Bois de la Fontaine sera désormais accessible aux personnes en situation de handicap

La Commune de Tenneville souhaite ouvrir ses infrastructures touristiques aux personnes en situation de handicap. Récemment, elle a bénéficié du soutien du Commissariat Général au Tourisme et du projet "Natur’Accessible" de la Fédération des Parcs naturels de Wallonie pour les travaux de mise en accessibilité du sentier didactique du Bois de la Fontaine.

Ce week-end des 30 avril et 1er mai, les visiteurs pourront désormais découvrir le cheminement lors de l'évènement "Des Racines et des Arbres". Celui-ci met en valeur les nouveaux équipements didactiques, de sorte qu’ils soient praticables aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux personnes déficientes visuelles (chemin en gravillons damés, passerelles avec entrées et sorties sécurisées par des lignes guides, pontons avec mains courantes continues,…). Sans oublier que, dans le cadre de son Plan de Cohésion Sociale, la Commune a également aménagé un espace de promenade sécurisé pour les personnes désorientées.