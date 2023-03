"Tenir sa langue", le déracinement des binationaux au centre du premier roman d’une Russe naturalisée française

Pour Polina Panassenko, tout commence par la lecture d’une phrase dans un musée consacré au Saint-John Perse à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. "J’habiterai mon nom", phrase tirée d’un recueil de poèmes baptisé Exil.

"Qu’est-ce que cela veut dire ? Comment fait-on pour habiter son nom quand on en a plusieurs, tel que c’est mon cas, quand on s’appelle à la fois Polina et Pauline, quand on vient de deux pays et qu’on est dans une sorte d’entre-deux ?" s’est interrogée l’auteure. "Je me suis mise à écrire en travaillant sur l’entre-langue, sur ce que cela fait à un corps d’être bilingue, d’être traversé par plusieurs langues plusieurs cultures, plusieurs pays".

Écrire un livre n’a pas été de tout repos, au point d’associer le mot 'masochisme' à l’écriture confie la néo-auteure. "Le plaisir pour moi est plutôt associé à la lecture. L’écriture, c’est plus un travail, un acharnement : il y a une frustration qui fait avancer, qui fait que je cherche quelque chose".