"Tengo suenos electricos" de Valentina Maurel : une complicité dans la tension, le rejet et la violence

Valentina Maurel, réalisatrice franco-costaricienne, a fait ses études à l’INSAS à Bruxelles, et réalisé son premier long métrage au Costa Rica.

"Tengo suenos electricos" n'a pas pour décor une nature luxuriante, comme on a l’habitude de la voir dans les reportages, mais une ville où le soleil pèse, le béton transpire et les esprits s’échauffent très vite.

Eva est une jeune fille qui vit mal la séparation récente de ses parents. Elle habite avec sa sœur et sa mère, et rêve de trouver une place auprès de son père. Un ado attardé qui se rêve artiste et qui communique dans une forme de tension permanente, à la limite de la violence. Un personnage fracassé, qu’Eva admire !

Rencontre avec Valentina Maurel ...

Tengo suenos electricos, de Valentina Maurel, un duo père-fille attachant. Deux personnages iconoclastes et brutaux.