Tendez l’oreille, la nature hurle : rencontre avec un audio naturaliste

" On est plus des observateurs que des chercheurs. Ce qui nous distingue des bioacousticiens ou écoacousticiens, c’est que l’on réalise des captations au fil des saisons et en fonction de nos envies. On a énormément de liberté par rapport aux scientifiques car on n’a pas de protocole. On va parfois en forêt avec une idée en tête et puis on trouve complètement autre chose. C’est ce qu’il y a de passionnant dans ce métier, ne sait jamais ce que l’on va trouver."