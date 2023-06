Tendances vacances : loger à l’université, sur un canapé, dans une chambre agricole ou même en prison

Et si on n’est pas ou plus étudiant ? Aucun problème, le couchsurfing vous tend les bras. Ou plutôt ses canapés et souvent ses chambres d’amis.

Dans cette formule, qui débute sur une application référençant les dizaines de milliers de chambres disponibles aux 4 coins de la planète, le logement est gratuit. Mais il est d’usage d’amener un petit cadeau de votre pays à votre hébergeur, voire de lui offrir le repas du soir. Les maîtres-mots sont convivialité et échanges culturels.

Sur l’application, vous réservez votre sofa ou chambre non sans avoir pris connaissance du mode de vie et de la réputation de votre hôte. Hôte retrouve ici tout son sens, puisqu’il offre réellement l’hospitalité. La formule fonctionne souvent pour une ou deux nuits avant de repartir pour une nouvelle destination.