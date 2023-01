Tendances sexuelles 2023 : 5 idées pour prendre son pied

"L’idée de l’intimité ouverte, c’est d’être dans une ouverture verbale" explique Alexandra Hubin. Cela signifie qu’il y a une volonté d’écouter ses désirs et de les verbaliser. Le sujet de la sexualité reste encore tabou, bien que les langues se délient. On en parle de plus en plus, et les gens seraient plus à l’aise d’en parler au sein du couple.

C’est plus facile de faire l’amour que de parler d’amour.

"Si on se sent mal à l’aise de communiquer sur ses désirs, ce n’est pas très grave. Je voudrais juste dire, en tant que sexologue, que c’est plus facile de faire l’amour que de parler d’amour. On peut y aller petit pas par petits pas et oser s’exprimer." La sexualité est plus épanouie lorsqu’on se sent à l’aise d’exprimer les choses à son ou sa partenaire.