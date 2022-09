Tendances beauté de l’automne : donut glaze, siren eyes, slugging

Relégué au second plan pendant deux ans, pandémie oblige, le maquillage fait son grand retour dans la routine beauté des femmes – et des hommes – cet automne. En témoignent les nombreuses tendances qui se multiplient sur les réseaux sociaux, TikTok en tête, à commencer par les ongles nacrés 'donut glaze', les yeux de sirène, ou encore le rouge à lèvres anti-bavures, parmi les inspirations fortes de la rentrée.

Si la pandémie de Covid n’est pas encore derrière nous, force est de constater que la vie reprend ses droits en cette rentrée, et avec elle certaines habitudes mises au rebut pendant ces deux années de crise sanitaire. Dans la salle de bain, cela passe par un retour des essentiels make-up, délaissés ces derniers mois en raison du port du masque rendu obligatoire et des confinements successifs. Qu’à cela ne tienne, hommes et femmes, et plus encore les utilisateurs des réseaux sociaux, entendent bien rattraper le temps perdu à coups d’inspirations beauté fun et excentriques.