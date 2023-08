Tendance seconde main : pourquoi pas pour votre liste de naissance ?

Depuis, avec Julie Verdonck qui a rejoint l’aventure, les deux jeunes mamans arpentent brocantes, vide-greniers, sites ou forums spécialisés pour dénicher du matériel en très bon état, de qualité, à petit prix. Durabilité, qualité et ergonomie sont les trois mots-clés qui guident Emilie et Julie dans leurs recherches. Chiné sur les brocantes, sur internet, le matériel est vérifié, nettoyé avant d’être proposé aux familles.

Julie et Emilie prennent à cœur de conseiller les futurs parents, sur le nécessaire de base et la qualité des produits. Ensemble, ils élaborent une liste en fonction de leurs goûts et de leurs envies, précise Julie. "Les gens nous confient leurs goûts, on va en tenir compte. Pour certains articles, on propose du choix. Pour les peluches musicales, par exemple, on leur envoie des petites photos."

C’est à Court-Saint-Etienne, dans les locaux du quatre-quarts, installés dans l’ancienne gare, que Rock’n brol Baby a pris ses quartiers. C'est là qu'elles entreposent leur stock et accueillent les parents, mais aussi tout un chacun désireux de se désencombrer en venant déposer un matériel devenu inutile.

Pour ses services, Emilie demande un forfait de 125 euros, qui comprend une garantie sur les articles, et prend une marge sur chaque objet. Rock’n brol Baby reste une activité complémentaire, et avant tout un plaisir.