Tendance : les hommes adoptent le vernis à ongles

L'industrie du cosmétique ne l'avait pas vue venir, et pourtant elle est bien là : la tendance du vernis à ongles chez les hommes. Immanquablement, cela surprend et interroge.

Car le vernis vient bousculer, à sa manière, les codes de la masculinité, comme l'ont fait avant lui bien d'autres accessoires attribués habituellement aux femmes.

Sur les ongles des hommes, et particulièrement chez les jeunes, toutes les déclinaisons de couleurs et de motifs sont au rendez-vous. Et, signe que la tendance est bien présente, des stars du cinéma et de la musique s'y mettent et donnent le ton.

On peut également y voir un retour dans la mémoire collective du glam-rock, du punk, du grunge, ou encore de la techno… Des mouvements musicaux qui ont fait bouger les lignes par le passé. En devançant les modes et en cassant les codes.