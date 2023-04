Tendance et écologique, l’Upcycling plus qu’une mode, une philosophie de vie

Laureline Colonius a opéré un virage à 180° dans sa vie professionnelle. L’envie de créer lui démangeait les mains et de puéricultrice, elle est devenue artisane soudeuse. Après une formation à la soudure dispensée par un de ses amis, elle s’est lancé un nouveau défi : faire du neuf avec du vieux en créant des objets de décoration et essayer d’en vivre en créant sa petite entreprise Up Cycle.

Comme Obélix, on peut dire que Laureline est tombée dans la marmite de la récup quand elle était petite. Son papa était un bricoleur né. Lors de déplacements en voiture, il lui arrivait fréquemment de s’arrêter tout d’un coup, en freinant parfois sec, pour récupérer un objet abandonné sur le bord de la route et en faire quelque chose. Et elle fait pareil en récupérant par exemple des vieilles portes vitrées, des morceaux de bois… Tout ce qui pourrait lui être utile pour exercer son art.