Tendance coiffure 2022 : la coupe mulet n'est pas près de disparaître !

Quelles seront les grandes tendances coiffures de l'été ?

Plusieurs tendances font le buzz en ce moment. Tout d'abord, il y a un grand retour des cheveux assez courts avec des coiffures de type pixie cut. La frange longue est une autre grande tendance à venir pour cet été avec une mi-longueur type clavicut. Et on n'oublie pas les cheveux longs avec des longueurs XXL. De plus, l'ensemble de l'année sera marqué par une préférence nette pour les textures naturelles et faciles à vivre.

Sur Instagram, de nombreuses influenceuses et icônes de mode sont passées au carré. Pourquoi cet engouement pour le court ?

Le carré court, qu'il soit plein ou dégradé, réhaussé d'une frange ou pas, ou même plongeant, reste une valeur sûre. On peut dire qu'il est l'accessoire clé d'un style affirmé, toujours chic, et surtout facile à vivre.

Quelles seront les colorations stars de la saison ?

Le blond, qu'il soit polaire, beige ou même miel, reste la couleur incontournable de l'été car il donne de la lumière au visage et vit facilement avec le soleil et la mer. Il donne également du caractère et du contraste à n'importe quelle chevelure, qu'elle soit longue ou courte.

Après deux ans de pandémie, est-ce que cet été sera celui de toutes les extravagances ?

Oui et non… Tout dépendra de l'extravagance de chacune. Nous avons toutefois observé que les femmes, d'une manière générale, après deux ans de pandémie, ont envie de changement dans leur chevelure, mais plus au niveau de la coupe. Certaines osent le court ou le carré mais restent plus naturelles dans leur coloration, toujours dans un souci de ne pas sensibiliser leurs cheveux.