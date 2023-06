Tenacious D sort un clip pour sa reprise de "Wicked Game" de Chris Isaak

Tenacious D a officiellement publié une reprise de "Wicked Game" de Chris Isaak, devenue l’une des chansons préférées des fans lors de leurs concerts. Le titre est accompagné d’un clip vidéo montrant Jack Black et Kyle Gass courant au ralenti sur la plage dans leur style hilarant habituel.

S’inspirant du clip original de Chris Isaak, qui montrait le crooner en plein ébat avec la top-modèle Helena Christensen sur une plage tropicale, Jack Black et Kyle Gass s’ébattent dans l’océan vêtus respectivement d’un maillot de bain une pièce et d’un caleçon moulant…

Tenacious D a récemment terminé une brève tournée aux États-Unis et se lance maintenant dans une série de concerts et de festivals en Europe. La tournée débutera le vendredi 2 juin au Rock im Park de Nuremberg, en Allemagne, et se poursuivra jusqu’au 18 juin au Hellfest de Clisson, en France, en passant par Forest National à Bruxelles le 13 juin.

"Wicked Game" fait suite à la sortie récente de "Video Games", la première chanson originale de Tenacious D depuis cinq ans. Avant ce titre, Jack Black avait sorti le single "Peaches", une ballade tirée du film Super Mario Bros.