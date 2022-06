Le duo Jack Black/Kyle Gass frappe encore fort avec cette vidéo de reprises du célèbre opéra-rock Tommy des Who.

Vous les verrez interpréter avec l'humour qu'on leur connaît bien les classiques 'Pinball Wizard’, ‘There’s A Doctor’ et ‘Go To The Mirror’.

Le groupe commente : "Qui de mieux pour célébrer le plus grand opéra rock de tous les temps ? Qui [Who] ? Les D ! Voilà Qui [Who] ! On travaille à ce medley depuis 20 ans, et on vous le livre enfin. [...]".

Et voici le résultat :