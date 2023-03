L'entraîneur de Manchester United Erik Ten Hag était visiblement perdu, sans explication, après le véritable naufrage de son équipe (7-0) face à Liverpool. Une défaite historique qui risque de laisser des traces du côté de Manchester.

"Je n'ai pas d'explication. Il va falloir que j'en trouve une" lâche d'abord le Néerlandais au micro de Sky Sports. "En première période, on a plutôt eu le contrôle, on a même eu peut-être les meilleures occasions, mais on a fait une erreur. Et en seconde période, au début, on a offert deux buts où on a été très mauvais dans la transition défensive et à partir de là, tout s'est écroulé."

"Il n'y a plus eu d'équipe, on n'a plus respecté la tactique prévue, il n'y avait plus que onze individualités (sur le terrain). C'était très mauvais" enchaîne l'entraineur des Red Devils. "En tant que professionnels, il faut toujours rester soudés et se battre les uns pour les autres et c'est ce qu'on n'a pas fait. On a été très indisciplinés dans l'exercice de notre métier (...) Il peut arriver qu'on prenne de mauvaises décisions dans les transitions, mais on n'a pas suivi les actions, on ne s'est pas repliés et pour moi, c'est une faute professionnelle (...) C'est inacceptable, mais ce n'est aussi qu'un match et on va rebondir".