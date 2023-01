Temu, le nouveau temple de l'ultra fast-fashion qui cartonne aux Etats-Unis.

Et pour asseoir durablement sa notoriété auprès des plus jeunes, Temu ne se contente pas de proposer des produits à des prix dérisoires. L'application inclut également du gaming. En deux temps et trois mouvements, les utilisateurs peuvent accéder à plusieurs jeux mobiles qui ne sont pas sans lien avec les achats effectués ou en devenir.

Il s'agit en effet de monter en puissance au fil de la validation des paniers ou de profiter d'articles gratuits, voire de gagner des crédits en partageant son shopping sur les réseaux sociaux. De quoi s'attirer encore et toujours les faveurs des générations en quête de bons plans et de divertissement. Et tenter de concurrencer Shein, l'autre géant chinois de l'ultra fast-fashion.