Temu, le nouveau Shein qui cartonne déjà aux USA ?

Alors que les entreprises américaines de mode cherchent à moins produire en Chine, inquiètes des tensions grandissantes entre les deux pays, Shein ou Temu y voient au contraire une opportunité, estime Sheng Lu, professeur en études de la mode et de l'habillement à l'Université du Delaware. Les deux applications se fournissent en Chine et Temu expédie même ses produits directement depuis l'Empire du Milieu, à la différence d'Amazon, qui s'appuie sur ses centres régionaux de distribution aux États-Unis, décrit-il.

Cette stratégie permet à Temu de s'appuyer sur la capacité de la Chine à produire des vêtements variés, en petite quantité et à bas prix.

Elle profite aussi de certaines dispositions américaines, comme l'absence de taxes à l'importation pour les produits de faible valeur. Selon M. Lu, Shein s'appuie également sur l'intelligence artificielle et l'étude des données "afin de mieux connaître les habitudes et mode de vie des consommateurs et ainsi s'adapter à la demande".

Mais cet envol des applications chinoises s'est accompagné d'une surveillance à laquelle Temu risque d'être à son tour confrontée. En 2021, l'ONG Public Eye a révélé que certains ouvriers répondant aux commandes de Shein travaillaient entre 11 et 13 heures par jour mais aussi qu'elle participait au gaspillage de plus en plus dénoncé dans la mode.