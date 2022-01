Temps vivifiant mais pas toujours sain pour autant

En hiver, lorsque le temps est ensoleillé et froid, voire glacial, c’est que nous sommes sous l’influence d’un anticyclone qui dirige sur le pays des courants continentaux venant le plus souvent de la Russie ou de la lointaine Sibérie. L’air est donc particulièrement sec et la formation de nuages quasiment impossible. Or, si les dépressions, en quelque sorte, aspirent l’air vers le haut, les anticyclones agissent à l’inverse et induisent un mouvement descendant de l’air. Ce processus s’appelle la subsidence et une coupe verticale des basses couches de l’atmosphère démontrerait des températures plus élevées en altitude qu’à proximité du sol. Cette inversion de température empêchera donc les particules fines de se disperser facilement dans la troposphère, la couche d’air la plus basse de la planète. De plus, en hiver, ces particules fines sont nombreuses, car les chauffages domestiques fonctionnent à plein régime et elles viennent s’ajouter à la pollution émise par les véhicules.