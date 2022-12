Temps venteux : la production d’énergie éolienne atteint un record en Belgique

Ce mercredi matin, un record de production d’énergie éolienne dans notre pays est tombé, a rapporté mercredi un trader. L’information a ensuite été confirmée par l’opérateur du réseau à haute tension Elia. Plus précisément, 4505 MW d’énergie éolienne ont été produits à 7h15, soit la capacité d’environ quatre réacteurs nucléaires. Ce nouveau record est en partie dû à l’expansion du parc éolien tant sur terre qu’en mer, selon Elia.

Beaucoup de vent est prévu pour les prochains jours, ce qui se traduira par des prix de l’électricité bas, selon le négociant en énergie Matthias Detremmerie, avec "des prix intrajournaliers très négatifs", ajoute-t-il. Par conséquent, les gros consommateurs d’énergie pourraient même recevoir de l’argent lorsqu’ils consomment de l’électricité. Les températures relativement douces en cette période de Noël et le fait que de nombreuses entreprises soient fermées pendant les fêtes expliquent également la faiblesse des prix actuels, selon le négociant.

Le prix moyen de l’électricité produite mercredi et livrée jeudi s’élevait à 33,22 euros le mégawattheure, le chiffre le plus bas de l’année 2022. Ce prix avait atteint fin août un pic sans précédent de 700,41 euros par mégawattheure en moyenne en raison du prix record du gaz naturel, conséquence de l’invasion russe en Ukraine et de la fermeture de certaines centrales nucléaires françaises. A cela, s’ajoutent le manque d’énergie éolienne et la douceur des températures, entre autres.