Temps variable ce samedi et sensiblement venteux

Dimanche matin, toute la partie sud du pays, en-dessous de l’axe Tournai-Bruxelles-Liège, devraient être touchée par de fortes pluies et des pluies plus intenses sur la botte du Hainaut et la province de Luxembourg avec localement plus de 20 mm en 6h. Après-midi, on prévoit des pluies modérées voire fortes sur les provinces de Liège et de Luxembourg, alors que le temps pourrait rester sec et laisser passer des éclaircies sur un tiers nord du pays.

Les prévisions pour le début de la semaine prochaine confirment le retour d’un temps plus sec et plus lumineux. On attend 13 à 16°C lundi avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux, un vent faible. Puis 15 à 18°C mardi sous un soleil cette fois plus généreux. Ce temps sec et doux devrait se prolonger en milieu de semaine prochaine avec une belle douceur à la clé jouant les prolongations jusqu’au week-end suivant.