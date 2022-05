Temps sec jusqu'à dimanche

Le ciel sera tout au plus voilé et marqué par quelques nuages d’altitudes samedi. Légèrement frais à l’aube ensuite devenant chaud en journée.

Dimanche, le flux bascule au sud, les hautes pressions se renforcent, ce qui va nous apporter beaucoup de chaleur et du soleil. Le thermomètre grimpera jusqu’à 27°C dans le centre.



Le début de semaine prochaine sera marqué par de l’instabilité pouvant donner des orages de chaleur localisés accompagnés d’averses en journée. Ce type de précipitation ne permettra pas vraiment à l’eau de pénétrer les sols étant donné leur intensité. On doit plutôt s’attendre à des ruissellements sur nos sols très secs.

Mardi plus stable avant un mercredi plus lourd et incertain.