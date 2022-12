Temps sec et gris ce jeudi avant l’arrivée de la neige sur les hauteurs pour vendredi

Cet après-midi, pas d’amélioration. Toujours pas mal de grisaille et des nuages bas qui ne parviendront pas à se dissiper sur les hauteurs de l’Ardenne. Au littoral, les chances d’apercevoir des éclaircies seront plus grandes. Entre les deux, des nuages à plus haute altitude avec quelques troués possibles. Il fera cet après-midi 2 °C sur le toit du pays, 4 °C sur l’Ardenne, 5 °C à Namur, 6 °C entre Liège et Bruxelles, 7 °C entre Mons et Tournai et jusqu’à 8 °C à la côte. Le vent sera faible de nord-est.