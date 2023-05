Temps sec, calme et très souvent ensoleillé durant ces prochains jours

Le temps calme se poursuit jusqu’en fin de semaine avec souvent pas mal d’éclaircies en matinée et quelques nuages ou un ciel voilé en après-midi.

Ce matin, on va juste ajouter de la fraîcheur avec entre 3 et 5° pour les minima sur le pays et quelques gelées sur les hauteurs. On ajoute également une bise de nord -est qui soufflera à 30-40 km/h. Le ciel sera bleu en général aujourd’hui avec par moment quelques voiles nuageux, des voiles plus épais sur l’ouest et en après-midi sur le centre. Les maxima n’iront pas plus haut que 12 à 16°.