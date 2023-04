Météo en Belgique : temps pluvieux ce samedi, plus sec ce dimanche et plus ensoleillé ce lundi

Retour de la pluie demain matin au sud du Sillon Sambre et Meuse avec des flocons possible au Mont Rigi. Ciel gris demain matin sauf entre la côte et Anvers où on prévoit des éclaircies. Dimanche après-midi, retour d’un temps sec partout et couvert au sud du Sillon Sambre et Meuse avec des éclaircies entre les Flandres et la Campine. Maxima : 5 à 7° à l’est et 9-10° ailleurs. Des températures qui restent fraîches pour la saison.