Temps plus variable ce vendredi avant un week-end en demi-teinte

Dimanche, une faible perturbation apportera beaucoup de nuages et de faibles averses d’abord sur le et le centre puis le reste du pays en seconde partie de journée. Le temps sera plus sec sur l’Ardenne. Maxima en légère baisse comprise entre 5 et 10 °C.

Pour le début de la semaine prochaine, le ciel restera fort nuageux avec quelques gouttes de pluie pour mardi et un temps plus sec par la suite mais toujours fort nébuleux. Les températures baisseront progressivement. On perdra un degré chaque jour à partir de mercredi.