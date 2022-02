Temps plus sec mais toujours gris ce jeudi

Demain vendredi, nous pourrions encore observer de la bruine au réveil sur le sud-est, le temps sera encore temporairement sec sur le centre du pays. En cours de journée demain, une zone de pluie va nous arroser du littoral vers le sud du pays. Cette zone de pluie va marquer la transition vers de l’air nettement plus froid. Les températures maximales seront atteintes vers midi avec 5 à 10°C, par contre, on ne dépassera plus 1 à 6°C en toute fin de journée et les dernières précipitations prendront un caractère hivernal au-dessus de 300 à 400m d’altitude. Le vent de sud-ouest se renforce sensiblement au passage de cette perturbation avec des rafales jusqu’à 70 km/h. Le ciel devrait commencer à se dégager rapidement dès la fin de journée et la nuit de vendredi à samedi sera étoilée et moins venteuse mais plus froide aussi avec le retour des gelées : 0 à -2°C.