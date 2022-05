Temps plus lourd ce lundi

La semaine qui débute sera marquée par un net regain de chaleur par rapport à ces derniers jours. C’est aussi progressivement de l’air instable qui remonte du sud de l’Europe vers nos régions et qui nous amènera à surveiller les développements orageux qui ne manqueront pas de se produire cette semaine. Ce matin, on note déjà une belle douceur et localement quelques averses résiduelles qui remontent de France vers nos régions, mais de manière assez atténuée. Les champs nuageux sont un peu plus nombreux mais permettent tout de même d’observer encore l’éclipse de lune en pas mal d’endroits. Ce matin, nous resterons entre nuages bourgeonnants et éclaircies, on peut encore s’attendre à quelques averses assez isolées et faibles, ce sera le plus souvent sec.