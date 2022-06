Temps plus instable ce lundi avec des averses

Mercredi, sera la plus chaude journée de la semaine. Il fera 23 °C à la mer, 24 à 27 °C sur les autres régions et jusqu’à 28 °C sur le nord-ouest du pays. Quelques cumulus de se baladeront mais ne nuiront pas à la sensation de beau temps. L’après-midi, quelques gouttes de pluie ne sont pas à exclure sur l’Est.

Jeudi et vendredi, seront deux journées plus variables avec le retour d’un temps plus instable sur tout le royaume. De faibles averses arriveront par la France. Elles se décaleront vers l’est et seront accompagnées de période plus sec. Retour à des températures de saison entre 18 et 23 °C.

Le temps s’annonce plus sec pour le week-end prochain. Soleil et nuage alterneront dans le ciel sous un mercure qui variera entre 20 et 27 °C.