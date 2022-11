Temps plus frais ce lundi et progressivement plus nuageux depuis le Sud

En cours d’après-midi, le ciel deviendra très nuageux à couvert sur la Wallonie et le Limbourg. Le temps restera lumineux sur les autres régions. Quelques faibles pluies sont attendues en Gaume en toute fin de journée. Les températures seront en baisse et ne dépasseront plus 7 à 8°C sur les hauteurs de l’Ardenne, 9°C à Virton, 11°C le long du sillon Sambre-et-Meuse, à Tournai et à la côte, et 12°C du côté de Bruxelles et Hasselt.