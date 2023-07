Temps orageux ce dimanche

Ce matin le soleil est toujours présent dans notre ciel avec au fil des heures davantage de nuages. Quelques ondées sont possibles au littoral. Dans une ambiance lourde les températures affichent en milieu de matinée 26 à 28 degrés sur l’est, 25 à 27 dans le Hainaut et à Bruxelles et 23 degrés à la mer.

Cet après-midi le temps sera instable avec un ciel menaçant et des averses et orages localement fort. Attention au risque de grêle et aux fortes rafales de vent sous les orages. Le temps lourd affiche des températures de 30 degrés à Spa, 33 à Liège, 29 à Bruxelles, 28 à Mons et 23 degrés au littoral.

Les orages se prolongeront jusqu’en milieu de soirée notamment dans le centre avant de s’évacuer. Les maximas afficheront alors 17 degrés.

Demain, lundi, retour des éclaircies et d’un temps sec sous des températures très douces affichant 23 à 26 degrés en milieu de journée.