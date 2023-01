Temps nuageux et souvent pluvieux ce dimanche

Ce dimanche matin, le ciel restera souvent très nuageux sur le sud-est du territoire avec encore quelques averses et les flocons pourront s’inviter dès 500 à 600m d’altitude. Les autres régions bénéficieront d’un ciel plus variable avec un temps un peu plus sec mais toujours légèrement pluvieux plus fréquentes du Hainaut aux Fagnes et en Gaume. Les températures sont basses ce matin : 2 à 5 ° sur la partie sud et 6° maximum sur la partie Nord.

Ciel nuageux pour le reste de la journée avec des averses plus fréquentes sur les régions du Hainaut, Namur, en Gaume avec de la pluie et neige mêlée au-dessus de 400-500 m. Ailleurs, le temps sera sec. Maxima pour cette après-midi : 3 à 7°.

Temps calme pour la nuit prochaine avant le retour d’une nouvelle perturbation pour ce lundi.