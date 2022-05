Temps lumineux sauf sur le sud du pays ce lundi

Mercredi, après une matinée sèche et nuageuse. Quelques averses locales seront possible d’abord en matinée à la côte. Celles-ci s’élargiront sur les autres provinces. Les maxima seront compris entre 11 ou 12 degrés à la mer et 17 degrés en Lorraine belge.

Jeudi, la journée se coupée en deux avec au matin un temps sec et lumineux et l’après-midi plus perturbé avec de faibles averses qui circuleront et qui seront plus marquées sur le sud du territoire. Le mercure se situera entre 14 et 18°C

Vendredi, on profitera d'une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Maxima en hausse entre 16 et 22°C.

Le week-end prochain, toujours une grande douceur au programme. L’instabilité va augmenter et pourra tourner en orage pour la journée de samedi avant le retour d’un temps sec et ensoleillé pour la journée de dimanche on retrouvera un temps plus sec avec un soleil qui deviendra de plus en plus imposant et des températures stables de l’ordre de 17 à 22°C