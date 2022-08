Temps lumineux et chaleur modérée au programme de ce samedi

Demain matin, les nuages seront assez nombreux au nord de Bruxelles, tandis que plus au sud le temps lumineux dominera largement. Le ciel sera progressivement plus nuageux l’après-midi et quelques gouttes ne seront pas exclues en Flandre sous les nuages les plus imposants. Les températures n’évolueront guère et on attend de 20 à 24°C l’après-midi.