Temps lumineux et chaleur estivale au menu météo de ce mardi

Le temps sera incertain pour la journée de demain : après une matinée généralement ensoleillée, de l’instabilité remontera de France et il y aura un risque d’averses orageuses sur une bonne partie sud du pays, jusqu’à Tournai et Bruxelles. Le vent soufflera un peu plus fort en rafales de 30 à 40 km/h et les maxima seront compris entre 21 et 28°C.