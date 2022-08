Temps lumineux ce jeudi après dissipation du brouillard

Demain, un régime d’averses, parfois modérées, se mettra en place au passage d’une perturbation orageuse remontant de France. Le matin, le ciel sera couvert avec des averses à l’ouest d’un axe passant par Couvin, Bruxelles et Anvers. Le temps sera encore sec et lumineux plus à l’est. Ensuite, le ciel sera très nuageux partout l’après-midi accompagné de fréquentes averses, parfois orageuses. On attend généralement des cumuls de pluie de 5 à 10 litres d’eau par m², voire un peu plus sur le centre. Les maxima seront proches des moyennes de saison, compris entre 20 et 26°C. Le vent se renforcera et soufflera parfois assez fort sous les averses.