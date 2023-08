Après-midi, la situation ira en s’améliorant au retour de belles éclaircies par les Flandres, puis du Hainaut à la Campine, alors que des nuages porteurs de pluie ou d’averses voire d’un coup de tonnerre traîneront au sud du Sillon Sambre et Meuse. Le thermomètre est en baisse, affichant des valeurs de saison : entre 20 et 25°.

Ce soir, les dernières averses se produiront entre les Fagnes et la Gaume avant de s’effacer. Déjà calme et sec ailleurs, plus ou moins étoilé selon les bancs de cirrus assez nombreux. On notera l’arrivée de quelques grisailles entre le Hainaut et la capitale dans la nuit et des minima de 11 à 17°.