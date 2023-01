Temps gris, pluie et douceur au menu météo de ce jeudi

La grisaille sera encore bien présente ce matin sur l’ensemble du territoire. Quelques gouttes pourraient s’échapper de ces nuages dans les provinces de Luxembourg et de Liège. On peut espérer le retour de quelques éclaircies sur les deux Flandres. Le vent soufflera bien moins fort et il fera toujours trop doux pour la saison. On attend des valeurs comprises entre 6°C dans les Hautes Fagnes et 11°C à Anvers d’ici la fin de matinée.