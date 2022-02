Temps gris mais plus doux ce mardi

Jeudi, retour à une météo un peu plus calme, on parlera de bruine tout au plus sur l’est avec des maxima de 5 à 8°C . Quelques éclaircies reviendront par le littoral et gagneront du terrain.

Vendredi, les averses vont se raréfier et nous garderons les mêmes températures que la veille.

Samedi, nous devrions connaître la première journée au sec depuis bien longtemps avec quelques belles éclaircies. Les nuits se rafraîchissent à nouveau (retour de gelées en Ardenne) et les maxima se fixeront entre 4 et 10°C. Selon les derniers modèles, on reviendrait déjà à une météo plus grise dès dimanche dans la douceur et la grisaille mais il faudra confirmer.