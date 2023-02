Temps gris et légèrement humide ce jeudi

Samedi, on aura encore pas mal de grisaille sur le sud et toujours quelques flocons possibles, même à basse altitude tandis que les éclaircies reviendront sur le nord. Le vent du nord se renforcera et la sensation de froid sera bien présente. Samedi en toute fin de journée, le ciel se dégagera davantage. Maxima de 3 à 7°C.

Dès la nuit de samedi à dimanche, le gel va se généraliser entre 0 et -6°C.

Dimanche et les jours suivants, arrivée d’un temps sec, bien lumineux mais très froid à cause du vent de nord-est. Les nuits seront glaciales et malgré le soleil en journée, on peinera à dépasser 1 à 5°C dimanche, 1 à 4°C lundi et 3 à 5°C mardi. Cette situation de temps sec et froid jouera les prolongations jusqu’en fin de semaine prochaine.