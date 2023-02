Temps gris et humide en perspective ce jeudi

Changement de temps pour aujourd’hui : on attend le passage d’une perturbation qui donnera déjà beaucoup de nuages sur toutes les régions en matinée. De petites pluies éparses s’échapperont des nuages, d’abord sur l’ouest du pays, puis sur le centre et ensuite sur les régions de l’est après 10h. Les quantités resteront faibles : pas plus de 1 à 3 litres d’eau par m². Des gelées sont encore possibles en début de matinée entre la Gaume et les Fagnes. Les températures deviendront rapidement positives partout, comprises entre 4°C sur le relief ardennais et 8°C au littoral vers la fin de matinée.