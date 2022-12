Temps généralement sec et fort nuageux ce mardi

Le ciel sera généralement bien gris jeudi et de faibles chutes de neige resteront possibles dans les régions de l’Est. On parlera d’averses ou de giboulées entre le littoral et la Campine. Les maxima seront en baisse et ne dépasseront pas 1 à 5°C.

Vendredi, le ciel sera partagé entre éclaircies et nombreux passages nuageux, et le temps devrait rester sec. Il fera plus froid et les gelées seront généralisées le matin. Et l’après-midi, on n’attend pas plus de -2 à 5°C.