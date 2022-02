Temps ensoleillé ce samedi, après dissipation du brouillard local

Cet après-midi, le soleil régnera en maître sur tout le territoire, avec juste quelques nuages d’altitude par moments. Les maxima seront un peu en dessous des moyennes de saison et on attend de 4 à 6°C en Ardenne, 8°C le long du sillon Sambre et Meuse, et 9°C à Tournai, Bruxelles et à la côte.