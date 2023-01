Temps doux et sec ce samedi avant l'arrivée de la pluie

Il y aura beaucoup de vent sur la Belgique ces prochains jours et beaucoup de perturbations qui vont se succéder. Les températures restent encore au-dessus des normes de saison.

Ce matin, les températures sont douces au réveil avec entre 6 à 11° sur le pays. La partie sud, sud-est se réveille sous la grisaille et les nuages bas. Le temps sera plus lumineux à l’ouest et au centre. La matinée sera sèche.

Cet après-midi, il fera plus nuageux. L’arrivée des pluies est prévue dès le début d’après-midi sur les Flandres et le Hainaut. En fin d’après-midi, on prévoit des pluies pas trop actives sur l’ensemble du pays. Des pluies qui s’activeront durant la nuit prochaine sur l’ensemble des régions. Maxima aujourd’hui de 10-11° en moyenne.

Demain matin, il fera à nouveau nuageux sur le sud, avec quelques averses éparses possibles sur le sud-est. Le temps devrait être plus lumineux sur l’ouest.

Après-midi, retour d’averses plus actives en soirée par le sud-ouest. C’est surtout la nuit de dimanche à lundi que les averses seront plus actives.

La semaine prochaine sera très perturbée et venteuse. Mardi et jeudi seront les journées les plus maussades.