Temps de jeu effectif : faut-il réduire la durée des matches à 60 minutes ?

En avril dernier, Jan Vertonghen poussait coup de gueule sur les réseaux sociaux après une rencontre hachée entre Porto et le Sporting en Coupe du Portugal. Selon le défenseur des Diables Rouges, il faudrait réduire la durée des matches à 60 minutes avec l’arrêt du chronomètre à chaque pause. Le plateau de La Tribune est revenu sur cette proposition ce lundi.

"C’est intéressant. Moi je suis partisan que dans le temps additionnel, dès qu’il y a un arrêt de jeu, on bloque le chrono. Mais sinon il faut garder le système actuel", s’est exprimé Philippe Albert, suivi par Cécile de Gernier qui, elle aussi, préfère ne pas toucher aux 90 minutes.

De son côté, Thomas Chatelle est plutôt favorable à l’idée du joueur de Benfica, "mais il faudrait d’abord l’essayer dans une compétition en test". Swann Borsellino est lui aussi pour les matches à 60 minutes : "Par rapport à la logique émotionnelle et sportive du football, le temps additionnel ne vaut pas le temps de jeu classique. Une équipe de foot ne se comporte pas de la même manière à la 70e minute que dans le temps additionnel où c’est toujours un peu plus fou. Une équipe ne récupère donc pas le même temps qualitatif en termes de jeu. Je serai pour essayer".

Pour l’occasion, Benjamin Deceuninck s’est amusé à calculer le temps de jeu effectif à partir de la 73e minute du match de dimanche entre l’Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges (victoire 0-2 des Brugeois). Sur les 17 dernières minutes de la partie, entre la 73' et la 90', les joueurs n’ont en réalité jouer que 8 petites minutes alors que le ballon n’a été en jeu que 2 minutes sur les 7 minutes de temps additionnel. "Les arbitres doivent augmenter le temps additionnel", selon notre consultant Thomas Chatelle, "c’est leur seule possibilité par rapport au règlement. C’est aux instances à réfléchir et à trouver une solution rapidement".