"Temps courbe à Krems" de Claudio Magris, cinq nouvelles, subtilement ironiques, sur la vieillesse et ses attraits

L’auteur italien Claudio Magris, au sommet de son art, déploie dans "Temps courbe à Krems", cinq nouvelles, subtilement ironiques, sur la vieillesse et ses attraits.

Des nouvelles qui tournent le dos à la nostalgie et regardent vers la mer

Claudio Magris est romancier mais surtout essayiste, couverts de prix littéraires prestigieux. On connaît son formidable "Danube", un livre fleuve – comme son sujet -, emblématique de ce spécialiste de la littérature de Mitteleuropa, cette Europe centrale composée de tous les pays, de toutes les cultures et de toutes les langues, que couvrait l’Empire des Habsbourg, l’empire austro-hongrois comme on l’appelait, avant sa dislocation. Lui-même est un homme de carrefour, Italien de Trieste, ce port adossé à l’Occident mais qui regarde vers l’Orient. Une ville carrefour, elle aussi, qui fut le refuge de nombreux émigrés, parmi lesquels James Joyce. Trieste est presque toujours dans les œuvres de Claudio Magris et cette fois encore, dans ces nouvelles qui tournent le dos à la nostalgie et regardent vers la mer.

Alors que d’habitude une certaine nostalgie accompagne l’évocation de l’Europe centrale, de cette Mitteleuropa. Si on lit Stefan Zweig, Sandor Marai ou Joseph Roth, il y a la nostalgie d’un monde enfoui, un monde rêvé peut-être, d’un idéal européen harmonieux, jamais atteint. Mais ce qui surprend dans ces nouvelles de Claudio Magris, c’est qu’elles ne sont absolument pas teintées de mélancolie, ou de regrets, ou d’inquiétude comme on pourrait s’y attendre de la part d’un écrivain qui a dépassé les 80 ans.

Au contraire, le charme absolu de ces textes superbes, finement écrits, riches de tout ce qu’ils charrient par-dessous, c’est qu’ils nous mettent en présence de narrateurs âgés eux aussi, mais rendus à une liberté nouvelle. Jeunes, ils couraient éblouis au-devant d’eux-mêmes comme ils se hâtaient, sans la voir, vers cette mer immense, pleine de promesses, pour y plonger tête la première. Aujourd’hui, ils en diffèrent la rencontre, et préfèrent arpenter à pas menus les ruelles à l’ombre, avertis qu’il n’y a rien à attendre de plus que la simple beauté de cette immensité azur.

Des hommes dialoguant en tête à tête avec leurs morts

Il y a ce veuf, directeur général honoraire de grosses sociétés qui ne lui appartiennent plus. On lui a gardé un bureau mais en lui faisant comprendre qu’il dérange. Alors en secret, il loue la loge de concierge d’un immeuble dont il est le propriétaire, et il y passe des journées paisibles à distribuer le courrier, à rendre de menus services, heureux de cette douce routine, loin des enjeux du monde.

Il y a ce vieux professeur de Conservatoire, juif polonais venu enfant à Trieste avant que le fascisme le chasse avec toute sa famille. Lui seul est revenu, pour ne pas devenir autre chose que ce qu’il est, un professeur fort apprécié et que ses élèves appelaient "maître". Longtemps, il a donné des cours privés au fils d’un riche sénateur qui lui envoyait son chauffeur. Aujourd’hui, cet élève donne des concerts dans le monde entier, et c’est à lui que le vieux professeur dit Maître. Il l’écoute jouer comme il le faisait déjà naguère "les yeux mi-clos", écrit Claudio Magris, "(il) approuvait de la tête quelques beaux staccatos, reconnaissait dans les différents morceaux l’exécution appliquée qui lui était désormais familière, parfois quelque chose de neuf, qui fulgurait et s’éteignait aussitôt parmi tant de choses attendues et qui l’effleurait en un spasme douloureux". Car il n’y a rien de "cette petite éraflure sur la réalité", cette poésie déchirante entendue pour la première fois en Pologne, sous l’archet d’un misérable violoniste juif, dans une petite auberge.

Ce vieux professeur est, comme chacun des personnages de ces nouvelles, prévenu contre les vanités et contre les chimères, débarrassé des attentes fiévreuses, prométhéennes, à devenir pleinement soi. Ces personnages savourent l’instant pour ce qu’il est, et préfèrent la verdeur de la vie renouvelée aux plis chiffonnés de la mélancolie.

Ils dialoguent en tête à tête avec leurs morts, éternellement présents. Dépassionnés, ils sont les spectateurs étonnés de cette liberté nouvelle d’être, sans obligation de trouver une place, ni dans ce monde ni dans le suivant. Ils vivent un temps flou, courbe, comme l’indique le titre de ce recueil, un temps élastique qui ramène à eux des visages anciens, aimés, restés jeunes et souriants, qui n’ont pas vieilli, qui flottent dans un espace-temps ouvert aux deux bouts sur l’infini.

Ces textes superbes, subtilement ironiques, conjuguent jadis, encore et toujours, au présent de l’indicatif avec une joie philosophe que Magris résume peut-être comme ceci : "Et si après – après quoi ? Il y avait de bonnes auberges plutôt que des anges soufflant dans leur trompette parmi les nuages, ce serait pas mal."

"Temps courbe à Krems" de Claudio Magris, traduit de l’italien par Jean et Marie-Noëlle Pastureau, parait à L’Arpenteur.