Temps bruineux et humide pour quelques jours encore

Après-midi, le ciel se partagera nuages et éclaircies. Le risque d’ondées est plus faible par rapport à hier. Les maxima seront en légère hausse avec entre 19 et 23°. Le vent d’ouest restera sensible avec des rafales de 30-40 km/h à l’intérieur des terres et jusqu’à 50 km/h au littoral.