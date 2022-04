Temps agité ce jeudi

On change quelque peu le tableau pour demain, d’abord calme, moins décoiffant mais très nuageux avec à nouveau de l’eau qui arrive par les frontières françaises en matinée, et la pluie pourra même se mêler de flocons de la Gaume aux Hautes-Fagnes car ce temps maussade va connaitre aussi un refroidissement. Nous n’aurons pas plus de 7°C dans le centre et au plus bas 2°C.