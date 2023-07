temporary-20230706060430

Deuxième vague de départs en vacances, ce week-end!

Les congés scolaires des francophones débutent ce vendredi soir. Et il risque d'y avoir du monde sur les autoroutes. Bonne nouvelle: à Bierges, le long de l'E411, la rénovation des deux aires autoroutières est enfin terminée.

Après deux de travaux et un peu de retard, les deux sites offrent un nouveau visage. Modernes, dotés d'infrastructures aux performances énergétiques améliorées, ils disposent d'espaces mieux organisés. "On est moins perdu qu'auparavant car le fléchage a été nettement amélioré", explique le manager du site (direction Namur), Gustave Ahossoudé. "Les flux camions et voitures sont séparés".

Autres changements: un éclairage par leds, des caméras de surveillance reliées à la police et des bornes de recharge électrique dites rapides, même si certains automobilistes jugent le temps de charge trop important.

Les nouveaux bâtiments abritent cafétéria, magasin, sanitaires modernes, espace de travail avec internet, service BPost,.. De son côté, la Sofico a déboursé plus de 6 millions d'euros pour des équipements et travaux de génie civil au niveau des parkings. "Il ne nous reste plus qu'à finaliser l'aménagement d'espaces verts près des parkings et tout sera vraiment terminé", explique la porte-parole, Héloïse Winandy.

Côté usagers, on semble globalement assez satisfait. Seule critique formulée plusieurs fois: l'accès au parking voitures (aire vers Namur). "On semble repartir vers l'E411, puis on doit subitement tourner à droite pour rejoindre le parking voitures; C'est un peu surprenant!", souligne un usager.

Enfin, notons que la station vers Namur emploie à elle seule 27 personnes, sans compter les intérimaires. C'est deux fois plus qu'au début des travaux.