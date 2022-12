Un trafic de drogue démantelé par la police de Mons-Quévy

Les policiers de la zone de Mons-Quévy ont procédé, la semaine dernière, à trois perquisitions dans la région montoise dans le cadre d’un dossier relatif aux stupéfiants, ont-ils annoncé jeudi.

L’opération a mobilisé plus de 110 policiers de la zone Mons-Quévy, de la police boraine, de la zone d’Aiseau-Presles-Châtelet-Farciennes, de la Police fédérale ainsi que plusieurs agents d’Ores, le gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité et de gaz en Wallonie.

Les perquisitions ont permis aux policiers de saisir plus de 200.000 euros, quelque 600 grammes de stupéfiants – notamment de la marijuana, du shit, de l’herbe, et de la cocaïne – ainsi que du matériel de conditionnement de drogue, sept balances, plusieurs armes à feu et armes prohibées et des centaines de munitions, un véhicule, plusieurs GSM ainsi que des ordinateurs portables. Treize personnes ont été interpellées lors de l’opération : deux d’entre elles ont été placées sous mandat d’arrêt, quatre ont été libérées sous conditions, six personnes ont été relaxées et une personne mineure a été placée dans une institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ).