Tempo : Yves Montand entre en scène

Yves Montand (1921-1991) a vécu une riche carrière artistique. Immense acteur mais aussi et surtout star du music-hall. La Trois vous propose un retour en chansons sur ce personnage charismatique au parcours étonnant.

Yves Montand, enfant d’immigrés italiens, rêvait de devenir une vedette de la chanson. Pourtant, rien ne le prédestinait à une telle carrière. Vivant dans les quartiers pauvres de Marseille, le jeune Yvo commence à travailler à l’usine à 11 ans. Il découvre Fred Astaire dans les cinémas de quartier et n’a qu’une idée en tête : se produire sur la scène du music-hall marseillais, l’Alcazar.

Un jour, cet enfant timide ose se présenter à une répétitrice, mais celle-ci le remballe en lui déclarant qu’il ne chante pas juste, pas en mesure et qu’il mange les mots. Mais le jeune Montand travaille dur et finit par s’imposer, d’abord à Marseille, puis dans les cabarets de Paris où il séduit le public par sa voix, son physique et son jeu de scène. C’est là qu’une certaine Edith Piaf va le découvrir. Elle est immédiatement séduite par le chanteur mais aussi par le jeune homme, et lui apprend les ficelles du métier. Piaf lui ouvre de nombreuses portes, grâce à elle il découvre de nouveaux auteurs comme Jacques Prévert dont les poèmes le bouleversent. Désormais les salles parisiennes se l’arrachent, les deux amants se séparent désormais ils sont concurrents.